Napoli: sanzioni della polizia municipale ai danni di alcuni locali pubblici di Coroglio e Nisida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia Municipale di Napoli ha effettuato controlli agli esercizi pubblici, in Via Coroglio, Via Nisida e zone limitrofe, finalizzati al controllo del rispetto delle norme di vendita e di utilizzo delle aree esterne. Gli agenti delle U. O. Fuorigrotta in seguito ai controlli hanno sanzionato un esercizio in Via Nisida, per 1,032 euro, per omessa indicazione dei prezzi di vendita e con una sanzione di 600 euro per aver omesso di mettere a disposizione degli avventori strumenti per la rilevazione del tasso alcolemico, mentre per un altro esercizio, su Via Nisida angolo con Via Coroglio, si è riscontrata la violazione dell'O.S. 1202/2017 con una sanzione di 250 euro, per non aver mantenuto l'ordine e la pulizia all'esterno del locale di vendita, e di euro 169 per irregolare occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie con successivo ripristino dello stato dei luoghi. Durante le operazioni di controllo, che in alcuni casi non hanno evidenziato irregolarità, sono stati verbalizzati anche due parcheggiatori abusivi ed elevati 70 verbali per sosta irregolare. (Ren)