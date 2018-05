Avellino: Saiello (M5S), fare chiarezza sul futuro dei lavoratori ex Ipercoop

- "C'è bisogno di fare chiarezza sul destino dei lavoratori Ipercoop di Avellino, in agitazione dal 10 maggio dopo l'ufficialità dell'acquisizione del punto vendita da parte dell'Az Market di Catanzaro. Il progetto dell'azienda calabrese prevede lo smantellamento del bar e dei reparti del fresco e del preparato, i cui servizi verrebbero esternalizzati con un riverbero inevitabile sui livelli occupazionali. Almeno una cinquantina, infatti, gli esuberi previsti sulle 139 unità attualmente impiegate". Così il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale Gennaro Saiello, che sta seguendo la vicenda con il senatore M5S Ugo Grassi, la deputata M5S Maria Pallini e il candidato sindaco al Comune di Avellino Vincenzo Ciampi. "Interverremo ad ogni livello istituzionale per fare chiarezza sul piano industriale della nuova azienda. In commissione Attività produttive, di cui faccio parte, ho avanzato una richiesta di audizione con il management dell'Az Market, con la dirigenza dell'Ipercoop e con le rappresentanze sindacali dei lavoratori".(Ren)