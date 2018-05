Campania: Coldiretti, studenti a Sarno per imparare dai contadini il valore della cooperazione

- Cinquanta studenti delle classi V dell'Istituto Superiore Filangieri di Frattamaggiore, nel napoletano, nell'ambito di un progetto di alternanza scuola/lavoro, sono stati accolti oggi dalla Danicoop di Sarno, in provincia di Salerno, in collaborazione con Projenia, società cooperativa di Benevento. I ragazzi e le ragazze hanno potuto prendere visione delle principali tappe evolutive del movimento cooperativo e delle caratteristiche di una cooperativa, per individuare e condividere la mission che ne caratterizza il lavoro. Guardando da vicino il modello di governance delle cooperative, delle attività di tutela e rappresentanza associativa, della comunicazione e del branding, dei canali distributivi, delle strategie e politiche commerciali, dei processi produttivi, gli studenti hanno potuto cimentarsi nella simulazione della nascita di una cooperativa. La giornata si è aperta con una visita tra i campi, guidata dai contadini dei giardini del Pomodoro San Marzano, scrigno di biodiversità nella pianura vesuviana. L'iniziativa è stata promossa dalla Uecoop Campania, coordinata da Flavio De Marco. (segue) (Ren)