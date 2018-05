Lombardia: presidente Fontana, “vogliamo l’autonomia su tutte le materie”

- “Sull’autonomia puntiamo ad avere le competenze in tutte le materie”: lo ha dichiarato oggi il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana durante la seduta consiliare interamente dedicata al tema dell’autonomia. L’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità dal Consiglio, dopo una discussione che ha visto la partecipazione di tutti i gruppi consiliari sul tema competenze e autonomie. L’obiettivo del governatore lombardo e dell’intero Consiglio è quindi di superare il preaccordo siglato da Roberto Maroni lo scorso 28 febbraio, quando con il governo nazionale si erano fissate cinque aree di competenza (ambiente, salute, istruzione, lavoro, rapporti internazionali e con l’Unione europea) su cui esercitare l’autonomia regionale: “L’intesa sottoscritta da Maroni era un inizio”, ha detto Fontana. “Anche lui aveva sostenuto la necessità di raggiungere un numero maggiore di competenze: la nostra ambizione è di ottenere l’autonomia in tutte e 23 le materie costituzionalmente previste”, ha spiegato il governatore. “L’autonomia serve per avvicinare i cittadini alle amministrazioni, per evitare centralismi e per rendere le istituzioni più semplici”. Discorso sull’autonomia che, a margine della seduta del Consiglio, si è collegato anche al tema delle province, abolite dalla Legge Delrio “ma di fatto – ha detto Fontana – in una situazione vergognosa. Chiediamo di poter fare una riorganizzazione regionale delle province”.(Rem)