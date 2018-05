Napoli: il 17 e il 18 maggio al Maschio Angioino si presenta ‘FactorYmpresa Turismo’

- Il 17 e 18 maggio a Castelnuovo Maschio Angioino la Sala dei Baroni vedrà protagonista l'innovazione del turismo nelle top destination italiane, tema della sfida lanciata nell'ambito di "FactorYmpresa Turismo" dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo. L'evento rientra nel percorso tracciato con la firma del Protocollo d'Intesa per la creazione del network delle "Grandi destinazioni italiane per un turismo sostenibile" firmato dal Comune di Napoli con i Comuni di Firenze, Milano, Venezia e Roma. L'iniziativa sarà aperta da un workshop pubblico che avrà come tema "Diventare imprenditori nel turismo" con appuntamento giovedì 17 maggio 2018 alle 10,00 con interventi di: Nino Daniele, Assessore Cultura e Turismo; Francesco Tapinassi, Dirigente Politiche del Turismo MiBact; Antonio Minguzzi, Direttore Generale Fondazione Banco di Napoli; Andrea Lecce, Capo Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail Intesa San Paolo; Andrea Miccio, Responsabile Area Imprenditorialità Incentivi e Innovazione Invitalia e Francesco Palumbo, Direttore Generale Turismo Mibact. (segue) (Ren)