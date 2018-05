Trasporti: Borrelli (Verdi), sono in banca i soldi della Regione per i dipendenti Ctp

- "Ho parlato con l'assessore al bilancio, Lidia D'Alessio, ricevendo la conferma che sono già disponibili in banca i soldi che la Regione ha inviato a Ctp per garantire il rilascio del Durc e il pagamento degli stipendi ai dipendenti". A darne notizia il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, per il quale "in questo modo i dipendenti potranno avere quel che gli spetta e interrompere tutte le forme di protesta che erano state avviate". "Chiaramente, sarà importante continuare a seguire, con la massima attenzione, le varie questioni relative a Ctp anche se è evidente che serve un'azione forte da parte del Governo per ripianare tutti i debiti e permettere un rilancio dell'azienda che è fondamentale per i collegamenti di diversi centri delle province napoletana e casertana con Napoli" ha aggiunto Borrelli sottolineando che "per molti di quei comuni il collegamento garantito dai pullman della Ctp sono gli unici disponibili".(Ren)