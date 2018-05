Aversa: sabato al Nostos Teatro va in scena "Rock Oedipus" di Manolo Muoio

- Sabato 19 maggio alle 21, al Nostos Teatro di Aversa va in scena "Rock Oedipus" di e con Manolo Muoio, ultimo appuntamento della stagione “Approdi 2018”. Edipo è il front-man, il re-guaritore, il re-sciamano. Testimonia di altre relazioni con le donne, coi bambini, con gli animali. Perché è egli stesso continuamente preso in infiniti “divenire-donna, divenire-bambino, divenire-animale”. È l'attorice o l’attricere in transito perenne tra illusione e realtà. Abita qui un deposito perduto di testi, memorie e oggetti-feticcio precipitato in un “piccolo-privato-perverso” immaginario rock. Un pugno di oscure e affilate tracce psichedeliche scaturisce live dalla Stratocaster di Luca Pietramala, accompagnando Manolo Muoio in un viaggio alla deriva fra teatro, rock e performance. L’ombra di Doors, Stooges e Velvet Underground affiora attraverso la musica, coesistendo sulla scena nuda con Eschilo e Sofocle, fra molteplici rimandi iconografici, suggestioni emozionali, brandelli di memoria. La tragedia greca rinasce dallo spirito del rock. Rock Oedipus è uno spettacolo ideato, diretto e interpretato da Manolo Muoio con sound engineering and live music di Luca Pietramala, area tecnica Antonio Giocondo, consulenza ai costumi Rita Zangari e trucco di Marinella Giorni.(Ren)