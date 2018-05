Italia-Bielorussia: successo per l'ormai tradizionale "Giornata della badante e Festa della mamma" a Cagliari l

- Una settima edizione, partecipata e di successo, quella della "Giornata della badante e Festa della mamma" che si è tenuta domenica scorsa dalle 15 alle 18 nella suggestiva cornice del "Giardino sotto le mura" a Cagliari. Secondo quanto riferisce un comunicato del consolato bielorusso a Cagliari, è stata numerosa e al gran completo in tutte le sue componenti nazionali, la presenza alla festa della comunità immigrata dell'Europa orientale, in particolare tante donne ucraine, russe, bielorusse, moldave, romene che vivono e lavorano in Sardegna e che hanno festeggiato lontano dalla loro famiglia, tantissime anche le coppie miste, così come significativo è stato il coinvolgimento di tanti sardi incuriositi e affascinati dagli splendidi costumi nazionali e dai ritmi e musiche slave dei virtuosi artisti professionisti bielorussi, ospiti d'onore della manifestazione: l'ecclettico Andrei Dergai (strumenti a fiato, percussioni e voce), il maestro Vladimir Ginko (fisarmonica e voce) e Yulia Gibovskaya (splendida e potente voce solista). (segue) (Com)