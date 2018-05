Napoli: domani alla Scuola Politecnica convegno sulla sicurezza stradale (2)

- Previsti gli interventi tecnici di Antonio Avenoso, presidente del Consiglio Europeo per la Sicurezza dei Trasporti; Ciro Caliendo, Università di Salerno; Francesco Galante, Università di Napoli Federico II; Francesca La Torre, Università di Firenze; Massimo Losa, Università di Pisa; Filomena Mauriello, Università Federico II; Alfonso Montella, Università di Napoli Federico II; Vittorio Nicolosi, Università di Roma Tor Vergata; Mariano Pernetti, Università della Campania Luigi Vanvitelli e Riccardo Rigacci, Amministratore Delegato Tangenziale di Napoli. Nel corso dei lavori saranno presentate le strategie di azione sulla sicurezza stradale dell'Unione Europea, ed in particolare il Piano della Sicurezza Stradale EU 2020-2030, le linee di ricerca più innovative per l'analisi della sicurezza stradale ed il progetto degli interventi di miglioramento della sicurezza e alcune best practices di interventi di recente realizzazione. (Ren)