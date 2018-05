Napoli: inaugurata la Casa-Museo della Fondazione Circolo Artistico Politecnico

- E' stata inaugurata a Napoli la Casa-Museo della Fondazione Circolo Artistico Politecnico. Dotato delle migliori tecnologie che catalogano e raccontano le opere d'arte in esso contenute - 600 dipinti, 4000 volumi, 80 sculture e una fototeca con più di 5000 fotografie - inserito nei circuiti Sbn (sistema bibliotecario nazionale), Artecard e Databenc, il Museo della Fondazione Circolo Artistico Politecnico è un museo "smart", realizzato con le opere raccolte in 130 anni di storia dai soci che hanno deciso di metterle a disposizione della città e dei turisti. Durante la serata è stato presentato il catalogo scientifico delle opere della prestigiosa collezione della Fondazione: Storia, Arte, Città – Le Collezioni della Fondazione Circolo Artistico Politecnico – Napoli (Guida Editori), curato da Isabella Valente. L'appuntamento è stato moderato da Ermanno Corsi, con interventi di Adriano Gaito, Presidente Fondazione Circolo Artistico Politecnico, Angelo Chianese, Presidente Databenc, Luciano Garella, Soprintendente Beni Artistici e Paesaggistici di Napoli, Nino Daniele, Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, Fulvio Tessitore, Presidente Onorario della Fondazione, Sergio Sciarelli, Presidente Comitato Scientifico Fondazione, Edoardo Massimilla, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Federico II di Napoli, Isabella Valente, Professore di Storia dell'Arte Contemporanea Università Federico II. Nel corso della serata, Armando Ciappa e Mario del Vecchio, rispettivamente presidente del Comitato d'onore della Fondazione e Presidente Benemerito dell'Associazione, hanno consegnato la chiave simbolica della Fondazione a Nino Daniele e a Rosanna Romano della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo della Regione Campania, rispettivamente in rappresentanza del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e del Presidente della Regione Vincenzo De Luca. (segue) (Ren)