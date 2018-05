Napoli: inaugurata la Casa-Museo della Fondazione Circolo Artistico Politecnico (3)

- Il museo sarà aperto dal martedi al sabato dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Il costo del biglietto sarà di soli €. 5,00 con particolari agevolazioni per i ragazzi. Inoltre, è inserito nel circuito Artecard, Databenc e Sbn (sistema bibliotecario nazionale) e sono in programma accordi con le scuole per poter realizzare laboratori durante le visite degli alunni, che saranno completamente gratuiti. Tra le mura di Palazzo Zapata si svolgono anche molte attività sociali come la scuola di pianoforte gratuita per i giovani dotati della passione e predisposizione giusta, le cui famiglie non hanno la possibilità di sostenere i costi degli studi privati. La struttura ospita eventi, convegni, congressi e cerimonie private: tutti i contributi raccolti attraverso le attività infatti vengono puntualmente reinvestite nei lavori di manutenzione, ampliamento e gestione della stessa. (Ren)