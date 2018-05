Napoli: questa mattina de Magistris alla presentazione del calendario della Ii edizione di "Un mare di opportunità"

- Sarà presente il sindaco di Napoli Luigi de Magistris oggi alle ore 11,30 nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, con la delegata al mare Daniela Villani,alla presentazione delle iniziative legate alla II edizione di "Un Mare di Opportunità". Dal 19 maggio al 10 giugno tutti i fine settimana un fitto calendario di eventi, manifestazioni sportive gratuite, in collaborazione con associazioni sportive e non, singoli, circoli, per immergersi, ammirare, vivere a pieno il golfo di Napoli. Da San Giovanni fino a Bagnoli, i cittadini avranno l'opportunità di godersi finalmente Napoli dal Mare, la sua meravigliosa costa e le sue infinite bellezze. (Ren)