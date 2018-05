Governo: Laboccetta (Polo Sud), questione meridionale accantonata. Popolo del Sud merita rispetto

- "Mi rivolgo a Salvini che certamente tra i due ginecologi impegnati in sala parto per la nascita del nuovo governo è il più serio e preparato: dopo aver ascoltato le dichiarazioni a seguito del colloquio con Mattarella, a noi gente del Sud sorge legittima una domanda, nel cosiddetto contratto di governo chi paga la pesante spesa pubblica annunciata, visto che non si parla di sviluppo e di sviluppo del Mezzogiorno? Temo che il tutto sia stato accantonato solo per dare parziali risposte sulla Fornero, e sul cosiddetto reddito di cittadinanza. La domanda più diretta che pongo a Salvini è la seguente: chi paga? Forse ancora una volta i fondi per la coesione del Mezzogiorno? Insomma, si toglie investimento per dare mance di sopravvivenza ai meridionali? Il popolo del Sud non è certo un questuante con il cappello in mano e pretende rispetto. Attenzione a non scatenare un conflitto sociale". Lo ha dichiarato in una nota l'ex deputato di Napoli Amedeo Laboccetta, presidente del Movimento di opinione Polo Sud.(Ren)