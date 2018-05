Moda: nasce il primo network campano per gli operatori del luxury wedding. Cento le agenzie in Italia

- Oggi Ti Sposo è il 1° network italiano del Luxury Wedding. Creato dall'Associazione Momenti Eventi, costituita da operatori della cerimonia con l'obiettivo di lavorare in rete, vede risorse tutte campane. Attivo nel franchising, nell'editoria, nella formazione e nell'organizzazione di eventi, il brand rappresenta un'esclusiva rete di servizi e prodotti. La scommessa è quella di aprire cento agenzie in Italia, lanciare wedding planner di successo e intercettare buyers stranieri per incontrare il mercato internazionale. Il marchio tutto italiano di proprietà del Gruppo Momenti Eventi con sedi a Roma e Battipaglia, sarà all'Expo Franchising di Napoli, presso la Mostra d'Oltremare, il 18 e 19 maggio, per presentare la Wedding Chapel e Paper Moon, due vere novità nel settore. La Wedding Chapel proviene da Las Vegas. Può essere trasportata in qualunque luogo si scelga di celebrare il rito religioso e verrà di volta in volta trasformata grazie alla creatività e al gusto di fioristi e allestitori che sapranno integrarla in ogni ambientazione. Il gruppo Momenti Eventi, associazione fondata da operatori del settore che ha dato vita all'dea di franchising Oggi Ti Sposo, scommette sul colore e la propone in lilla e acqua marina, le tinte più richieste in America. "Il vero lusso oggi è un'esperienza ai confini con l'immaginario – ha spiegato Francesco Mele presidente del gruppo Momenti Eventi che ha ideato il brand – Luxury non è semplicemente opulenza. E' la libertà di ottenere ciò che si è sognato e noi personalizziamo ogni cerimonia fin nei minimi dettagli, dalle scenografie ai particolari per la tavola. Per chi offre risposte luxury nulla deve essere impossibile, neppure regalare uno scatto sulla luna". Tra le proposte con il marchio Oggi Ti Sposo c'è anche Paper Moon, una mezza luna su cui far accomodare gli sposi per avere una foto ricordo dal sapore romantico. Realizzata in carta pesta e preveniente dalle quinte di un set cinematografico, è stata reinventata per offrire una suggestione un po' vintage e visionaria per il proprio album di fotografie. Ispirata al film muto Le Voyage dans la lune di Georges Méliès, regala un'atmosfera d'altri tempi, impressa nelle immagini dei matrimoni di una volta, quando le passioni erano intramontabili e l'amore eterno. "I nostri wedding lavorano con clienti stranieri. Abbiamo richieste da Regno Unito, Usa, Australia, Irlanda, Germania, Canada, Russia, Francia, Brasile, e Svizzera. Chiedono l'Italian Style. Ci siamo detti: proviamo a proporre agli italiani ciò che funziona in altri paesi. Così è nata l'dea della Wedding Chapel e di Paper Moon. Da una visione anche di incontro e scambio culturale", ha concluso Mele. (Ren)