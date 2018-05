Napoli: interrogazione parlamentare e regionale del M5S per il monumento ai caduti deturpato a Caivano

- Il monumento in onore ai caduti della prima guerra mondiale sito in piazza Cesare Battisti a Caivano nei giorni scorsi è stato oggetto di atti vandalici e trafugato di due sculture in bronzo: la pergamena con la trascrizione di Vittorio Emanuele III e lo stemma del Comune. Un atto gravissimo, basti considerare che l'opera realizzata nel 1925 da Pirolo Torelli, subito dopo la prima Guerra Mondiale, è rimasta come simbolo dei caduti anche del secondo conflitto ed è riconosciuto come un bene culturale del patrimonio italiano. "Presenterò un'interrogazione per far presente la situazione al Ministero dei Beni Culturali nonché, al di là del singolo atto vandalico, le pessime condizioni in cui è tenuto questo monumento, con murales ed erbacce che crescono ovunque nell'incuria più totale – ha detto Concetta Giordano, deputata del Movimento 5 stelle – e la cosa paradossale è che sia situato proprio davanti al Comune sotto gli occhi degli amministratori locali. Una situazione che non è tollerabile dove anziché valorizzare le ricchezze culturali del territorio, essere versano in uno stato di degrado tale da far piangere il cuore". (segue) (Ren)