Napoli: interrogazione parlamentare e regionale del M5S per il monumento ai caduti deturpato a Caivano (2)

- "Caivano non può e non deve essere conosciuta solo per i problemi della terra dei fuochi, occorrono interventi di valorizzazione di tutti i monumenti ai caduti presenti in Campania come quello a Caivano – ha aggiunto Luigi Cirillo, consigliere regionale del Movimento 5 stelle e membro della commissione cultura – ho depositato un'interrogazione alla Giunta per chiedere conto di quali programmi di recupero e valorizzazione di tali monumenti siano stati messi in campo al fine di incentivare il turismo in tutte le aree ove essi siano presenti". "Lo stato di incuria in cui versa questa zona da la misura di quanto poco abbia fatto la politica in questi anni e per questo abbiamo scelto di mettere nel nostro programma la riqualificazione di questa zona di Caivano – ha sottolineato Maria Carmina Biglietto, prossima candidata Sindaco di Caivano per il MoVimento 5 stelle - pensiamo infatti che possa fungere anche da attrattiva per molti giovani che sono costretti a recarsi nei paesi limitrofi". (Ren)