Napoli: giovedì in Camera di commercio seminario sul mercato immobiliare

- Ritorna l'appuntamento con il listino ufficiale dei valori del mercato immobiliare di Napoli e provincia redatto dalla Borsa Immobiliare di Napoli. I dati relativi all'andamento del secondo semestre dell'anno 2017 saranno presentati dall'amministratore unico di Borsa Immobiliare di Napoli Giovanni Adelfi nel corso del seminario "Il mercato immobiliare tra riqualificazione e opportunità fiscali", in programma giovedì 17 maggio a partire dalle ore 10 nella sala convegni al secondo piano della Camera di Commercio di Napoli. In via Aspreno n.2 Napoli. Ad aprire i lavori sarà il commissario straordinario della Camera di Commercio di Napoli Girolamo Pettrone. Sarà l'occasione giusta per fare il punto sui numerosi fattori che influenzano l'indice dei prezzi degli immobili sia per abitazioni civili che da adibire ad impresa. Previsti gli interventi del presidente provinciale di Fimaa Vincenzo De Falco, del presidente provinciale di Fiaip Claudio Matarazzo di Luigi Fusco Girard professore emerito della Federico II, di Maria Cerreta direttore del Corso di Perfezionamento in Mercato Immobiliare e Rigenerazione Urbana (Miru), Università degli Studi di Napoli Federico II, di Gaetano Troncone vice presidente Edilizia e Territorio dell'Acen e di Paolo Carrino Dottore Commercialista - Commissione di Vigilanza Borsa Immobiliare. (Ren)