Campania: bando artigianato, domani confronto con le associazioni di categoria

- Nell'ambito di un ciclo di incontri per la presentazione del bando regionale che destina 28 milioni di euro a favore dell'artigianato campano, domani, mercoledì 16 alle ore 10.30, a Napoli presso l’hotel Ramada in via Galileo Ferraris 40, si terrà un confronto con le associazioni di categoria. Ne discutono Amedeo Lepore, assessore alle Attività produttive della Regione Campania, Alessandro Limatola, segretario Claai Campania, Ettore Mocella, presidente Confartigianato Campania e Giuseppe Oliviero, presidente Cna.(Ren)