Napoli: firmato protocollo d'intesa tra Comune e Asl

- Oggi è stato siglato dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris e dal Direttore generale dell' ASL Napoli 1 Centro Mario Forlenza il protocollo d'intesa tra il Comune di Napoli e l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro che proseguendo e ampliando la collaborazione e la sinergia in essere le due Istituzioni ha come finalità l'individuazione di un programma comune di obiettivi ed azioni, di attività di educazione e promozione della salute tra cui una sana e corretta alimentazione, con particolare attenzione a sviluppare la capacità di scelte alimentari consapevoli e al contrasto della disuguaglianza alla salute; la promozione delle attività motorie e di contrasto alla sedentarietà ; il miglioramento della salute degli alunni delle scuole favorendo lo sviluppo delle loro competenze per la scelta di comportamenti sani e sicuri. (segue) (Ren)