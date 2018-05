Campania: Gigi Casciello (FI), preoccupazione la situazione del Consorzio di Bonifica di Sarno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Desta molta preoccupazione la situazione del Consorzio di Bonifica integrale del Comprensorio del Sarno - ha dichiarato il deputato di Forza Italia, Gigi Casciello -. La preoccupazione relativa al Consorzio è generata dalla situazione poco confortante dal punto di vista delle cifre, con il Consorzio in perenne mancanza di liquidità dovuta maggiormente alla Regione e all'Assessorato all'Agricoltura che da anni non stanzia contributi integrativi per la manutenzione, continua ad erogare in ritardo i contributi per l'energia e si registrano anche ritardi dal punto di vista dell'erogazione di quanto dovuto e stanziato”. (segue) (Ren)