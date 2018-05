Trasporti: Fasano (Ugl), forte sinergia per far ripartire mobilità a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Occorre una forte sinergia tra istituzioni, aziende di trasporto e sindacati per far ripartire la mobilità e garantire a Napoli, all'area metropolitana e a tutta la Campania un sistema di trasporti pubblici che valorizzi le risorse umane impegnate nel settore e sostenga la vocazione turistica del territorio, dando slancio allo sviluppo economico ed occupazionale di Napoli e della Campania". E' quanto ha affermato il segretario provinciale della Ugl Fn Autoferrotranvieri, Fulvio Fasano, anticipando i temi sui quali si riunirà il 22 maggio alle ore 10,30, al Centro Congressi "Tiempo", il IV Congresso Provinciale di Napoli della Ugl. "Napoli: più trasporto per muovere il futuro" è il titolo del Congresso, che vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Segretario Nazionale della Federazione Autoferrotranvieri, Fabio Milloch.(Ren)