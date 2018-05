Caserta: sequestrato ex hotel in stato di degrado, era diventato ricovero per senza fissa dimora (2)

Roma, 15 mag 13:48 - (Agenzia Nova) - "Tale situazione di degrado - ha spiegato la Procura di Santa Maria Capua Vetere - è maturata nel tempo a causa del fallimento della società proprietaria del bene e dell'assenza di fondi per poter mettere in sicurezza l'area, divenuta un ricovero di fortuna per soggetti senza fissa dimora, con conseguenti ripercussioni sulla percezione di sicurezza dei cittadini residenti". Nello corso delle indagini, i tecnici hanno rilevato che l'intera struttura è infatti caratterizzata da un diffuso deterioramento e distacco delle facciate e dei cornicioni, l'assenza in più piani delle ringhiere dei balconi, l'ossidazione dei ferri delle strutture in cemento armato e della rottura delle pignatte dei solai, il cedimento e rottura delle vetrate presenti sulla facciata principale e la presenza di cumuli di rifiuti di ogni genere abbandonati, con annesso pericolo d'incendio. "Trattandosi di lesioni concernenti strutture portanti - ha sottolineato la Procura - è stato quindi rilevato un concreto pericolo di rovina del fabbricato o di parti significative di esso che potrebbe mettere in pericolo l'incolumità pubblica". (Ren)