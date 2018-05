Università: Borrelli (Verdi), investire sulle residenze per contrastare il mercato nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati resi noti dal presidente De Luca su borse di studio, trasporti e mense confermano l'enorme impegno della Regione in questi ultimi 3 anni in cui si sono messi in campo tutti gli sforzi possibili per rendere reale il diritto allo studio nelle Università campane". Lo ha detto il presidente del gruppo consiliare Campania libera, Psi e Davvero Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della Commissione Università, per il quale "ora non bisogna abbassare la guardia e continuare sulla strada intrapresa per rendere strutturali i cambiamenti fatti su borse di studio, trasporti e mense, ma bisogna anche fare un ulteriore sforzo per liberare gli studenti dalla morsa di chi approfitta della mancanza di alloggi per fittargli catapecchie a peso d'oro e al nero facendo affari d'oro". "La prossima sfida deve essere quella delle residenze per studenti dove c'è ancora molto da lavorare per mettere a disposizione degli studenti un numero adeguato di alloggi" ha aggiunto Borrelli per il quale "la strada da seguire è quella che ha già portato ottimi risultati sugli altri settori per poter continuare a rendere sempre più concreto il rispetto del diritto allo studio a partire dall'enorme impegno per le borse di studio dove sono stati messi a disposizione fondi come mai prima di oggi".(Ren)