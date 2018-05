Lavoro: Cesaro (FI), Regione intervenga su vertenza Mecfond per salvare 50 dipendenti

- "Continueremo ad impegnare la Regione perché si faccia carico fino in fondo, anche a Roma, della vertenza Mecfond per la quale è stato peraltro già chiesto lo stato di crisi". Lo afferma, a margine della seduta di audizione delle rappresentanze dei lavoratori della Mecfond svoltasi presso la Terza Commissione Attività Produttive, il presidente del Gruppo di Forza Italia del Consiglio regionale della Campania, Armando Cesaro. "Gettare la spugna su una vertenza che peraltro riguarda un'azienda che già dal 2014 è stata destinataria di stanziamenti pubblici – sottolinea Cesaro - significherebbe mandare in mezzo ad una strada almeno 50 famiglie. E questo non possiamo permettercelo". n"Per questo abbiamo chiesto la convocazione di una seduta della Commissione, della quale ringrazio il Presidente Nicola Marrazzo, confidando nell'impegno del governo regionale", ha aggiunto Cesaro. "Naturalmente continueremo a seguire questa vertenza con la massima attenzione, al fianco dei lavoratori perché gli vengano garantiti tutti i diritti", ha concluso il Capogruppo regionale campano di Forza Italia.(Ren)