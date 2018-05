Daniele (Pd), mozione sottoscritta da tutti i gruppi su Comdata Pozzuoli

- "Oggi la commissione lavoro del consiglio regionale della Campania ha ascoltato sindacati e lavoratori di Comdata Pozzuoli ed ha raggiunto un importante risultato, infatti, la mozione presentata da me e dalla collega Ciaramella, è stata sottoscritta da tutti i gruppi che l'hanno fatta propria in vista del prossimo consiglio regionale. Inoltre, l'assessore al lavoro si è impegnata ad istituire il tavolo sulle telecomunicazioni, così come richiesto da più parti". A dichiararlo il Consigliere Regionale Gianluca Daniele che ha aggiunto: "Il tema affrontato, ovvero il licenziamento dei 59 lavoratori di Comdata Pozzuoli, rappresenta per la Campania e per il Mezzogiorno l'ennesimo dramma del lavoro. Di fronte ad un'azienda in piena salute e con ben 7000 lavoratori dislocati su tutto il territorio nazionale, non possiamo permettere che 59 persone vengano licenziate e perdano il lavoro". (segue) (Ren)