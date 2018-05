Avellino: sabato a Lauro esperti e medici a confronto su ansia e depressione

- Sabato 19 maggio, alle 9, presso la Sala comunale San Filippo Neri di Lauro, in provincia di Avellino, si terrà un momento di confronto tra esperti e medici campani su "Dolore, ansia e depressione", per discutere di diagnosi e trattamento nella pratica neurologica, in particolare per rivedere le conoscenze, alla luce delle più recenti linee-guida, con particolare riferimento agli aspetti diagnostico e terapeutici. I lavori saranno coordinati da Bruno Ronga, direttore Uoc Neurologia stroke dell'Azienda ospedaliera specialistica dei Colli Monaldi – Cotugno – Cto. Nel corso dell'evento, una prima sessione sarà dedicata al "dolore neuropatico centrale e periferico", poi successivamente si parlerà di "dolore, ansia, depressione e disturbi del sonno" per arrivare infine a vagliare le implicazioni gestionali e medico-legali, alla luce delle più recenti linee-guida e dei contributi "evidence based", con particolare riferimento agli aspetti diagnostico differenziali e terapeutici.(Ren)