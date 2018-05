Campania: Coldiretti, studenti a Sarno per imparare dai contadini il valore della cooperazione (2)

- La Danicoop e la Projenia sono state rappresentate dai rispettivi presidenti: Paolo Ruggiero e Luca Mauriello. "Il progetto di alternanza è un'esperienza formativa che, combinata con la preparazione scolastica, permette allo studente di auto-valutare le proprie capacità e di diventare consapevole di un modo diverso di fare impresa, di comprendere il tipo di lavoro e l'organizzazione che regola la vita in cooperativa", ha sottolineato la Coldiretti. "Il progetto - ha continuato - rappresenta una modalità didattica innovativa. Attraverso l'esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola orientando il proprio percorso di studio e di futuro lavoro". La giornata di formazione è stata accompagnata anche da video didattici con la presentazione del lavoro della cooperativa Danicoop, che esporta il pomodoro San Marzano Dop in tutto il mondo. Gli studenti hanno potuto seguire le lezioni di marketing management, sales management e accounting management, ripercorrendo le diverse fasi del lavoro in cooperativa. In particolare è stato evidenziato il valore della cooperazione in agricoltura, con l'esempio vincente di chi mettendo insieme tanti piccoli produttori è riuscito a far crescere il loro reddito e il valore del territorio. (Ren)