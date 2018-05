Benevento: sei pale eoliche ritenute illegittime sequestrate dalla Procura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento e' stato emesso dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura retta da Aldo Policastro e dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo. Sono sei gli impianti di pale eoliche, riconducibili a diverse societa' operanti nel settore della "produzione di energia elettrica" con sede a Benevento, sequestrati dalla Guardia di Finanza a Casalduni, Campolattaro e Pontelandolfo, al termine di indagini durante le quali sarebbero emerse omissioni e difformita' nella realizzazione degli impianti. Secondo gli inquirenti la costruzione e l'esercizio degli impianti, alcuni dei quali realizzato anche in centri abitati, - si legge nella nota della procura - e' avvenuta sulla base di autorizzazioni uniche (ex art. 12 D.Lgs. 387/2003) ritenute illegittime in quanto rilasciate dalla Provincia di Benevento in assenza dei preventivi pareri e valutazioni obbligatorie da parte degli Enti preposti (valutazione di impatto acustico, di impatto ambientale, del rispetto della distanza minima dai centri abitati e del rischio di incidenti di natura meccanica ed elettrico), nonche' sulla base di documentazione progettuale carente e di relazioni geologiche non rispondenti agli standard tecnici minimi, ricadendo le localita' sopra indicate in aree sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico e ambientale.(Ren)