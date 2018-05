Napoli: il 17 e il 18 maggio al Maschio Angioino si presenta ‘FactorYmpresa Turismo’ (2)

- A seguire sarà avviato l'Accelerathon Top Italian Destinations cui parteciperanno venti progetti selezionati dal MIBACT in collaborazione con Invitalia a seguito di una call rivolta a start-up. In una full immersion di trentasei ore gli startupper si sfideranno e lavoreranno insieme a tutor e mentor di Invitalia per accelerare lo sviluppo delle loro proposte, migliorando la capacità di presentarle a potenziali investitori/partner/clienti. Smart City, Mobilità ed Accoglienza i temi, road map disegnata dagli attori del turismo delle grandi destinazioni italiane durante il Town Meeting "Top Italian Destinations" tenutosi a Firenze, sulla quale verrà chiesto di lavorare per elaborare i progetti. Alla fine della due giorni, le dieci migliori startup saranno premiate dal MIBACT con un sostegno finanziario. (Ren)