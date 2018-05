Napoli: workshop alla Federico II su progressi trattamento tumori neuroendocrini

- I tumori neuroendocrini sono un gruppo eterogeneo di neoplasie che originano dalle cellule del sistema neuroendocrino diffuso, localizzate in vari organi e tessuti e implicate in attività regolatorie di tipo endocrino, paracrino e neurocrino. Se negli ultimi 40 anni si è registrato un aumento di circa 5 volte dell'incidenza di questi tumori, grazie agli avanzamenti nella diagnostica radiologica, medico nucleare e anatomopatologica, nell'ultimo decennio i tumori neuroendocrini sono probabilmente il sottogruppo di neoplasie in cui si sono registrati i più sensibili progressi nel trattamento medico."I tumori neuroendocrini sono il sottogruppo di neoplasie in cui si sono registrati i più sensibili progressi nel trattamento medico grazie soprattutto al fattore determinante della ricerca integrata endocrinologica ed oncologica e della multi-disciplinarietà. (segue) (Ren)