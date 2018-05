Napoli: Gaeta (Welfare), solidarietà agli operatori del 118 aggrediti

- "A seguito delle aggressioni avvenute negli ultimi due giorni", - ha dichiarato l'Assessore al Welfare Roberta Gaeta – "spero che si possa fare presto luce sulle cause del vile raid vandalico che non corrisponde al sentire dei tanti cittadini che appoggiano senza sé e senza ma il lavoro dei paramedici impegnati in una missione importante. Queste aggressioni – continua- rendono ancora più difficile svolgere serenamente un lavoro complesso e fondamentale per la salute pubblica. A prescindere da parole e posizioni, comprensibilmente dettate dalla rabbia del momento, è necessaria una riorganizzazione della rete delle emergenze. Agli operatori sanitari del 118 che ogni giorno prestano la loro opera con dedizione, passione e competenza per Napoli e i suoi cittadini va la totale e incondizionata solidarietà dell'amministrazione. Attendiamo gli esiti delle indagini continuando a garantire il nostro appoggio – ha concluso l'Assessore Gaeta - per permettere agli operatori di lavorare nelle migliori condizioni possibili sul nostro territorio".(Ren)