Napoli: viaggio tra i vulcani del pianeta, mostra alla Reggia di Portici in 100 scatti (2)

- Immagini cariche di potenza e mistero, dove talvolta uomo e natura si fondono in un connubio inscindibile. Volti di giovani uomini solcati da rughe per il troppo caldo e la eccessiva fatica del lavoro nelle terre dell'estremo Oriente. Ma anche paesaggi incontaminati, quasi dei quadretti idilliaci, dove spiccano i vulcani delle terre del Nord Europa baciate dal sole o quelli del Centro America caratterizzati da riserve naturali e vulcani attivi. Risultati strabilianti, quasi magici, capaci di catturare l'attenzione anche di chi, in maniera distratta, si avvicina per la prima volta all'arte fotografica. Accanto alle foto, anche un'installazione multimediale in 3D raffigurante il Vesuvio. L'evento sara' presentato in conferenza stampa venerdi' 18 maggio alle 10.30 in Villa Campolieto a Ercolano con al tavolo l'autore delle foto, rappresentanti delle istituzioni, del mondo scientifico e culturale. (Ren)