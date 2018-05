Napoli: workshop alla Federico II su progressi trattamento tumori neuroendocrini (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo motivo è di grande rilevanza l'incontro che si svolge a Napoli con la partecipazione di oltre cinquanta tra i massimi esperti italiani nei vari settori di riferimento". Lo ha dichiarato la professoressa Annamaria Colao, endocrinologa di fama internazionale tra le 15 migliori scienziate italiane nel mondo illustrando il workshop NIKE (Neuroendocrine Tumors, Innovation in Knowledge and Education) che si è svolto oggi presso il Centro congressi Federico II in via Partenope. In questo progresso, il ruolo della ricerca integrata endocrinologica ed oncologica e della multi-disciplinarietà ha rappresentato il fattore determinante. Scopo del convegno è porre a confronto ed in interazione i principali esperti nazionali nel campo dei tumori neuroendocrini, provenienti da diverse branche specialistiche, focalizzando l'attenzione sulle novità emerse nell'ultimo anno. (segue) (Ren)