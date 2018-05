Avellino: al carcere di Bellizzi Irpino consegna qualifiche regionali per i detenuti (2)

- "Con la cultura si cresce e chi lo fa realmente davvero riesce a voltare pagina" ha sottolineato Carlo Mele, garante dei detenuti provinciale; "la Regione Campania intende valorizzare i percorsi formativi per i giovani per aumentarne le competenze in un' ottica di qualifica professionalizzante, è questo uno degli obiettivi che la politica regionale sta portando avanti e che sarà presente nel prossimo catalogo formativo regionale - ha evidenziato l'assessore Marciani. "I percorsi formativi per i giovani e in questo caso per i "diversamente liberi", sono vere e proprie opportunità per i detenuti, secondo una giustizia ripartiva ed rieducativa - ha detto il garante dei detenuti regionaleCiambriello - , bisogna canalizzare le risorse positive di chi vuole cambiare e apprendere un mestiere che sia alternativo ai propri negativi trascorsi". " Il corso regionale iniziato il 14 marzo che si è concluso il 7 maggio è uno dei percorsi che abbiamo previsto in carcere avviato anche a Poggioreale e Secondigliano - ha detto Mattina - , abbiamo scelto gli istituti penitenziari perché riteniamo che bisogna lavorare in contesti difficili e dare opportunità ai dei ragazzi, perchè ristretti con maggiore bisogno di un' alternativa e costruire reali attività educative". (Ren)