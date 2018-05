Napoli: Palmieri (Trasparenza), maggioranza in disaccordo sulla data del consiglio

- "Ancora oggi ho potuto constatare che la maggioranza che governa la città di Napoli è allo sbando. In conferenza dei capigruppo dovevamo decidere la data del prossimo consiglio che dovrà approvare il rendiconto finanziario relativo all'anno 2017, atto per il quale, ricordo, il consiglio ha ricevuto la diffida del prefetto. Insomma, un atto importante. Ma, evidentemente non tanto importante per la maggioranza che ci ha propinato un desolante balletto di date per poi approdare a un giorno diverso persino da quello indicato dallo stesso sindaco per bocca del delegato, l'assessore Borriello. Tanto che, alla miserevole scena, le opposizioni si sono viste costrette ad abbandonare la riunione". Lo ha scritto in una nota il presidente della commissione Trasparenza, Domenico Palmieri. "Questo è solo l'ultimo capitolo della storia di questa consiliatura – ha aggiunto Palmieri - che si contraddistingue sempre più per pressappochismo e contrapposizioni interne. Non sono coesi neppure rispetto a una data, figuriamoci sui programmi da mettere in campo e gli obiettivi da raggiungere. L'unico collante che li tiene assieme tra loro, e anche attaccati alla poltrona, è, come ebbe a dire il sindaco Iervolino, il Vinavil".(Ren)