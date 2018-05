Salerno: al direttore di Avvenire Marco Tarquinio il Premio 'Fides Et Scientia'

- Il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, è stato insignito del premio internazionale "Fides et Scientia - Vincenzo De Colibus" promosso e organizzato per il sesto anno di seguito dall'Associazione Medici Cattolici Italiani della Campania, presieduta da Mario Ascolese. La cerimonia di consegna si svolgerà venerdì prossimo 18 maggio 2018 (ore 9) a Sarno (Sa) nel centro Lars (via Beveraturo). Durante i lavori, il direttore Tarquinio terrà una lectio magistralis dal titolo: "Per un Umanesimo concreto (la libertà è responsabile)". A seguire, sarà conferita una borsa di studio a Danilo Sorrentino, corrispondente de "Il Mattino" da Pagani. Interverrà, tra gli altri, Salvatore Campitiello, presidente dell'Assostampa "Valle del Sarno". (segue) (Ren)