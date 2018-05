Napoli: dispositivo temporaneo di traffico in via S.M. del Pianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per consentire l'esecuzione dei lavori di spostamento dei sottoservizi relativi alla "camera di ventilazione n°3" a servizio della Linea 1 Metropolitana di Napoli – tratta CDN/Capodichino, è stato istituito dal 14/05/2018 al 15/10/2018, un particolare dispositivo di traffico in un tratto di via S. Maria del Pianto. Sara’ istituito in via S. Maria del Pianto, dal 14/05/2018 al 15/10/2018: 1) il divieto di transito veicolare nel tratto stradale a monte e a valle del "varco 4" d'ingresso al Cimitero della Pietà; 2) il senso rotatorio, per consentire l'inversione ai veicoli del senso di marcia, in prossimità dell'area inibita al transito veicolare di cui sopra (lato via Nuova Poggioreale); 3) avanzare, in corrispondenza del senso rotatori di cui al punto 2), la fermata riservata ai mezzi di trasporto pubblico in servizio di linea ubica all'altezza del palo I.P. n°227115, in direzione Largo S. Maria del Pianto; 4) arretrare gli stalli taxi, ubicati nell'area individuata per l'istituzione del senso rotatorio, all'altezza del palo I.P. n°227115, in direzione Largo S. Maria del Pianto.(Ren)