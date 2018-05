Salerno, tour campano Rifiuti Zero con consigliere M5S Alessio Ciacci

- Mercoledi 16 alle ore 11:00 preso Bar Verdi a Salerno si terra’ la conferenza stampa Tour Campano Rifiuti Zero. Parteciperanno il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Michele Cammarano e Alessio Ciacci assessore all'ambiente del Comune di Capannori. Siamo giunti al 10 anno da compiere e quindi all'organizzazione dell'edizione n.10 del Tour Campano Rifiuti Zero. Alessio Ciacci, primo assessore in Italia a seguire e centrare l'obiettivo RZ, con lui, Pino Apicella, Emiddio Esposito e gli storici promotori dell'associazione, hanno scritto quello che oggi viene proposto a costo zero e con grande orgoglio: Protocollo Verso Rifiuti Zero. I comuni che non lo hanno ancora sottoscritto sono sempre i benvenuti. Durante le tappe di quest'anno invitiamo tutti gli amministratori, Sindaci, Assessori, Consiglieri delegati, Responsabili Ecologia, proprio tutti insomma, della nostra Regione ad intervenire, seguire ed aderire. Questo è l'anno di svolta per molte comunità.(Ren)