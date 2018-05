Napoli: domani inizio delle attività del progetto "Arteteca ludoteche musicali"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, martedì 15 maggio alle ore 15.00 presso la Casa delle Arti e dei Mestieri – Pio Monte della Misericordia in via dei Tribunali 235- alla presenza dell'assessore alla scuola Annamaria Palmieri, si svolgerà il convegno di apertura "Costruire la Comunità Educante a partire da una sperimentazione di spazi e metodi" per l'inizio delle attività del progetto "Arteteca ludoteche musicali". Il progetto, promosso da una rete di soggetti con capofila CORA, in partenariato con il Comune di Napoli – Assessorato alla scuola e all'istruzione, è stato selezionato da "CON I BAMBINI" - soggetto attuatore del "Fondo per il contrasto della Povertà Educativa Minorile" interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD – nell'ambito del Bando Prima Infanzia 0-6. Verranno realizzati due spazi permanenti di apprendimento e di gioco in altrettanti siti museali - il Pio Monte della Misericordia nel Centro storico di Napoli e l'Anfiteatro Campano e Museo dell'Antica Capua a Santa Maria Capua Vetere - per accogliere fino a 200 bambini 3/6 anni, cooperare con la scuola e la famiglia, interpretare lo straordinario patrimonio storico-artistico italiano come risorsa per lo sviluppo delle comunità e come opportunità per le generazioni più giovani e più fragili.(Ren)