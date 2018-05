Daniele (Pd), mozione sottoscritta da tutti i gruppi su Comdata Pozzuoli (2)

- "Non solo, - ha proseguito il consigliere Pd, Daniele - credo che il lavoro della politica locale debba essere quello di sollecitare il governo nazionale, affinché fortifichi il ruolo del Mezzogiorno che ai tavoli nazionali rischia di essere messo da parte rispetto alle regioni settentrionali, con una mirata dislocazione del lavoro e delle commesse. Non possiamo permettere che aziende che hanno beneficiato negli anni di aiuti pubblici licenzino senza colpo ferire. Di fatto, al momento, non è stato palesato alcuno stato formale di crisi, nessuna vertenza è stata aperta e l'azienda, oggi convocata in audizione in Consiglio Regionale, con i sindacati, non si è presentata. Ciò che dobbiamo tener ben presente – ha concluso il consigliere - è l'importanza del settore delle telecomunicazioni per la nostra regione e per tutto il Mezzogiorno, negli ultimi 20 anni, infatti, i call center hanno sopperito ad una gravissima carenza, dando posti di lavoro anche a chi, con una laurea in tasca, non è stato in grado di trovare un lavoro maggiormente qualificato a casa propria". (Ren)