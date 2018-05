Napoli: viaggio tra i vulcani del pianeta, mostra alla Reggia di Portici in 100 scatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' lungo l'itinerario di Gino Ambrosio, giramondo per passione da sempre attratto dalla maestosita' della terra e soprattutto dagli spettacoli che regalano i vulcani. Dall'Erta Ale conosciuto come la porta dell'inferno, uno dei vulcani piu' attivi in Etiopia, al Monte Fuji ricoperto di neve, bellezza paesaggistica tra le piu' rinomate del Giappone. E ancora, dalla 'perla di Java' in Indonesia al complesso dell'Etna con le sue lingue di fuoco passando, naturalmente, per il Vesuvio, terra fertile e ricca di vigneti con le sue caratteristiche fumarole. Lui, viaggiatore senza paura, ne ha scalati e visitati in ogni angolo della terra e immortalato in un clic le immagini piu' suggestive ed espressive di paesaggi, nature e volti umani. Un centinaio di questi scatti faranno parte della mostra fotografica e multimediale 'Viaggio tra i vulcani del pianeta', patrocinata tra gli altri dal Mibact, Istituto di Geofisica e Vulcanologia e dalla Regione Sicilia e Campania, in esposizione alla Reggia borbonica di Portici (Napoli) dal 22 al 31 maggio 2018 ad ingresso libero. (segue) (Ren)