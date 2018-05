Campania: Beneduce (Fi), ferma in giunta mozione su piani di sicurezza per prevenire aggressioni di personale sanitario

- "Resta ferma in Giunta la mozione approvata all'unanimità nella seduta consiliare del marzo scorso che impegna il governo regionale a dare indicazioni ai Direttori Generali delle Aassl per la predisposizione di piani di sicurezza per la prevenzione dal rischio aggressioni di medici e personale sanitario". E' quanto ha dichiarato Flora Beneduce, consigliere regionale della Campania e responsabile del Dipartimento Sanità di Forza Italia firmataria della mozione sui Piani di sicurezza in ambito sanitario. "La gravità di atti di violenza che si verificano soprattutto nelle delicate operazioni di soccorso è un fenomeno che si allarga ogni giorno di più – ha continuato la consigliera - non è pensabile che i Direttori Generali di fronte a quella che è diventata una vera e propria emergenza restino a guardare. E' inaccettabile l'inerzia del governo regionale di fronte ad un atto di indirizzo del Consiglio regionale". "Ho già posto la questione alla presidente D'Amelio perché su questa mozione e su altre problematiche altrettanto rilevanti la giunta deve agire con tempestività", ha concluso.(Ren)