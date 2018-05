Enti locali: Odcec Napoli, primi in Italia per piattaforma digitale commercialisti. Obiettivo è supportare il comparto (2)

- Salvatore Varriale, presidente della Commissione Enti Locali dell'Ordine, ha affermato: "L'iniziativa è rivolta agli addetti ai lavori e in particolare ai revisri dei conti che oggi sono interlocutori privilegiati rispetto alla Corte dei Conti e al ministero degli Interni. L'evoluzione normativa nella pubblica amministrazione, indirizzata alla riduzione della spesa, ha messo in grossa difficoltà le amministrazioni pubbliche: in questo senso, il lavoro dei componenti del collegio dei revisori è fondamentale". Per Mario Michelino, consigliere Odcec Napoli, "l'Ordine di Napoli ha elaborato e realizzato un progetto per contribuire al lavoro dei revisori, creando una piattaforma telematica all'interno del proprio sito aperta ai professionisti di tutta Italia. Dopo la registrazione, l'utente potrà porre un quesito alla commissione, che lo inoltrerà al team di esperti che risponderà entro dieci giorni. Le risposte più significative resteranno pubbliche sul sito". Achille Coppola, segretario nazionale dei commercialisti, ha invece sottolineato che "l'iniziativa va a sostegno dei revisori ma anche degli enti locali, in particolare quelli del Sud che hanno emergenze finanziarie quasi da dissesto".All'incontro hanno partecipato anche Anna Russo e Giampaolo delle Rose, della Commissione Enti Locali Odcec Napoli. (Ren)