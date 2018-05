Sanità campana: mercoledì a Napoli conferenza stampa congiunta delle associazioni nazionali di categoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governatore De Luca prima offende i laboratori di analisi, etichettandoli come inutili, poi dà i numeri. Ma quelli veri glieli fornirà il comparto della sanità privata accreditata, mercoledì prossimo, se avrà la compiacenza di ascoltarci". Lo ha dichiarato Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, associazione di categoria ampiamente rappresentativa dei laboratori di analisi cliniche e dei centri poliambulatori privati accreditati, con oltre 2.000 strutture associate presenti su tutto il territorio nazionale, di cui 700 solo in Campania, annunciando una conferenza stampa congiunta insieme con Pierpaolo Polizzi, presidente dell'Associazione sanità privata accreditata territoriale, Bruno Accarino, segretario regionale del Sindacato nazionale radiologi, Eugenio Basile, delegato di Confindustria per la sezione Sanità, Ferdinando Mariniello, presidente dell'Associazioni nazionale delle istituzioni sanitarie ambulatoriali private Campania, Natalia Magnoni, presidente di FederCardio, Antonio Salvatore, presidente dell'Associazione italiana specialistica ambulatoriale, e Luigi Giosuè, presidente della Confederazione dei Centri Antidiabete. La conferenza stampa si terrà nei locali dell'hotel Mediterraneo in via Ponte di Tappia a Napoli, a partire dalle ore 12. Presente anche il senatore Vincenzo D'Anna, presidente dell'Ordine nazionale dei Biologi. (segue) (Ren)