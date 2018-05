Sanità campana: mercoledì a Napoli conferenza stampa congiunta delle associazioni nazionali di categoria (2)

- "Ai media - ha spiegato Lamberti - forniremo i veri dati di spesa del comparto sanitario, insieme con il reale fabbisogno di prestazioni sanitarie richiesto dall'utenza, ormai sempre più inadeguato per l'ordinato svolgimento delle attività di laboratori e strutture ambulatoriali accreditate, nonché le iniziativa di protesta e quelle giudiziarie che, come associazioni di categoria, intendiamo porre in essere". "Non ci stancheremo mai di ripeterlo - ha aggiunto Lamberti - ma a dispetto delle scriteriate e offensive affermazioni di De Luca, novello Robin Hood alla rovescia che toglie ai poveri per dare ai ricchi, quelle stesse strutture da lui apostrofate come 'inutili' assorbono appena il 15% del fondo sanitario disponibile erogando, di converso, oltre il 60% delle prestazioni richieste dai cittadini". (Ren)