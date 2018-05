Napoli: Borrelli (Verdi), piazza Trieste e Trento ostaggio dei delinquenti anche dopo la sparatoria

- "Possibile che, nonostante il ferimento di una persona e la stesa di un paio di settimane fa, l'area di piazza Trieste e Trento, a ridosso di piazza del Plebiscito e di via Toledo, continui a essere terra di nessuno senza alcun presidio fisso delle forze dell'ordine soprattutto durante la notte?". A chiederselo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e Gianni Simioli de La radiazza su Radio Marte, commentando due video postati sui social in cui si vedono motociclisti, soprattutto minorenni, scorrazzare senza casco, contromano, nella zona pedonale e sui marciapiedi di via Toledo e i parcheggiatori abusivi che hanno occupato addirittura l'area centrale di piazza Trieste e Trento, quella delimitata dalle strisce spartitraffico. "Abbiamo girato quei video mentre eravamo in giro con i "volontari Verdi' che abbiamo istituito per dare un aiuto concreto alle forze dell'ordine" ha sottolineato Borrelli precisando che "quelle scene, purtroppo, sono di ordinaria amministrazione e incontrastate".(Ren)