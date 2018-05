Avellino: al carcere di Bellizzi Irpino consegna qualifiche regionali per i detenuti

- Si è tenuta, questa mattina, presso la Casa circondariale "Antimo Graziano" di Bellizzi Irpino Avellino, la cerimonia per la consegna degli attestati di qualifica regionale per i detenuti nell'ambito del progetto: Garanzia Giovani "Key competence mix" , promosso dall'ente di formazione Adim srl. L'attestato di qualifica è stato consegnato dall'assessore regionale alla formazione Chiara Marciani e dal garante dei detenuti regionale Samuele Ciambriello. Alla cerimonia di consegna erano presenti il direttore del carcere Paolo Pastena, il capoarea della sezione educativa Ranucci, il comandante Attilio Napolitano, Carlo Mele, garante dei detenuti provinciale e Luciano Mattina direttore dell'ente di formazione Adim srl. Ad aprire la cerimonia di consegna è stato Pastena che ha dichiarato : "Il percorso di Garanzia Giovani è stato accolto dalla direzione positivamente perché pensato e ideato per una fascia d'età giovanile 18-29 anni che ha bisogno di alternative positive, professionalizzati, bisogna insistere nella rieducazione dei ragazzi perché sono giovani e hanno bisogno di alternative legali e concrete , una vera e propria opportunità per chi vuole realmente cambiare". (segue) (Ren)