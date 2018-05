Napoli: Caruso (Forum Giovani), pubblicato il bando per i forum comunali

- "Oggi sono state pubblicate sul B.U.R.C. le linee guida per l'avviso pubblico "Nuovi Orizzonti" che prevedono finanziamenti, da parte del Forum Regionale dei Giovani, rivolti ai forum comunali per valorizzare i progetti locali". E' quanto rende noto il presidente del Forum Regionale dei Giovani, Giuseppe Caruso. "In particolare – ha sottolineato - si tratta di piccole cifre che in continuità con il precedente avviso "Verso Nuovi Orizzonti" tendono ad un coinvolgimento maggiore del territorio e puntano alla costituzione di forti reti di condivisione. È la seconda volta che il Forum regionale sceglie di finanziare, in maniera strutturata, con un avviso pubblico, denominato "Nuovi Orizzonti", direttamente i Forum dei Giovani dei Comuni per valorizzare i progetti territoriali. Il bando prevede il finanziamento di 20 progetti da mille euro ciascuno, per un totale di ventimila euro, e si propone di incentivare e motivare i giovani, appartenenti ai Forum Comunali della regione Campania alla creazione di reti sia tra loro che con le organizzazioni che operano sul territorio. Infatti all'avviso possono rispondere un Forum in qualità di capofila e minimo un Forum in qualità di partner del raggruppamento, gruppi informali e associazioni". "Quella che stiamo vivendo è una fase determinante per le politiche giovanili regionali - ha concluso Caruso - dal canto nostro stiamo sollecitando le istituzioni per una rapida approvazione del nuovo regolamento di funzionamento del forum regionale e per la pubblicazione di un format procedurale per l'omologazione dei forum comunali, sostenendo tutte le forme di intervento rivolto ai giovani."(Ren)