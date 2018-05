Salerno: Cirielli (Fdi) denuncia il presidente della provincia, incidenti stradali colpa di scarsa manutenzione sulle strade

- "Depositerò nelle prossime ore una denuncia contro il presidente della provincia di Salerno Giuseppe Canfora per l'inadempienza da parte dell'amministrazione provinciale nella manutenzione delle strade. Inadempienza che rende le arterie provinciali insicure e causa di incidenti stradali. L'ultimo incidente è avvenuto nello scorso fine settimana lungo la strada provinciale tra Maiori e Tramonti, dove un giovane di 18 anni è rimasto ferito gravemente". Lo ha annunciato, in una nota, Edmondo Cirielli, deputato di Fratelli di Italia e questore della Camera dei Deputati. "Lo stato di abbandono e di scarsa manutenzione in cui versano le strade provinciali del salernitano - ha sottolineato Cirielli - testimoniano la totale incapacità amministrativa da parte dell'amministrazione Canfora. È vero che il Governo Pd di Renzi e De Luca con la riforma Del Rio hanno tagliato in maniera vergognosa i Fondi alle province ma chiederò di verificare se ci siano stati fondi utilizzati in maniera non prioritaria, anziché destinarli alla manutenzione per la messa in sicurezza di strade e scuole superiori. Se così fosse ci sarebbe chiaramente reato"."Certamente non attenderemo che ci scappi il morto ma è opportuno che a pagare siano i responsabili di un lassismo amministrativo inaccettabile", ha concluso Cirielli, annunciando anche un'interrogazione parlamentare sulla vicenda.(Ren)