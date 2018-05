Campania: Palmeri (Lavoro), sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e’ obiettivo prioritario

- "Oggi è una giornata importante – ha dichiarato l'Assessore regionale al Lavoro, Sonia Palmeri - proprio qui a Napoli all'Istituto Isabella d'Este Caracciolo, abbiamo unito i temi della Sicurezza, del Lavoro, della Moda, del Design e della Disabilità, ponendo la Donna al centro della riflessione e della progettualità. Contro i classici cliché che esaltano solo la perfezione estetica della Donna, in Campania andiamo in controtendenza e parte il 1^ Concorso Nazionale ANMIL ( Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del lavoro) per i giovani stilisti di tutta Italia, che si accingeranno a realizzare capi di abbigliamento per Donne con disabilità o vittime di infortunio sul lavoro. La mission è chiara: ogni Donna ha una sua unicità e la femminilità va salvaguardata seguendo anche le sopravvenute esigenze di un corpo che vuole rinascere dopo un incidente. (segue) (Ren)